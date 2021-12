Russie : après les journalistes, les autorités s’attaquent à leurs avocats

par stagiaire-europe

ActualitésAlors que les autorités russes accroissent la pression sur les médias et les journalistes via la loi sur les “agents de l’étranger”, elles visent désormais également leurs avocats. Reporters sans frontières (RSF) dénonce la volonté de priver les reporters d’un appui juridique et demande l’arrêt du harcèlement et des poursuites contre les avocats des médias.C’est le deuxième avocat qui fuit son pays en trois mois.



Lire l'article complet