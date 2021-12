La France devrait cesser de vendre des armes aux Émirats arabes unis et à l’Arabie saoudite

par Human Rights Watch

Le Président français se rendra aux Émirats arabes unis (EAU), en Arabie saoudite et au Qatar cette semaine, accompagné d'une large délégation de ministres et de chefs d’entreprises français. Alors qu’il conclura vraisemblablement les négociations relatives à un contrat d’armement aux EAU, Emmanuel Macron devrait dénoncer les violations des droits humains dans ces trois pays. Selon les médias, la visite d’Emmanuel Macron aux EAU le 3 décembre, en plus de la célébration de leur cinquantième anniversaire, aurait pour principal objet la vente par la France de plusieurs dizaines d’avions de combat…



