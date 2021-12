Myanmar : Des manifestants meurent dans un massacre perpétré par la junte en mars

par Human Rights Watch

(Bangkok) – Les forces de sécurité du Myanmar ont délibérément encerclé les manifestants et eu recours à la force létale dans la commune de Hlaing Tharyar, à Rangoun, lors des manifestations du 14 mars 2021 contre la junte, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Des soldats et des policiers armés de fusils d’assaut militaires ont tiré sur les manifestants pris au piège et sur ceux qui tentaient d’aider les blessés, tuant ou blessant au moins 65 manifestants et passants. À la suite du coup d’État militaire du 1er février contre le gouvernement démocratiquement élu du Myanmar, de nombreuses manifestations…



