Grèce : mise en cause de la liberté de la presse par une nouvelle loi contre la désinformation

par asie2

ActualitésUne nouvelle loi grecque contre la désinformation augmente la peine de prison pour diffusion de fausses informations. Reporters sans frontières (RSF) dénonce une atteinte à la liberté de la presse et préconise la dépénalisation de ce délit et la poursuite de la lutte contre la désinformation à travers un soutien systématique à la fiabilité de l’information dans les médias et sur les réseaux sociaux.Le Parlement grec n’a pas tenu compte des nombreuses protestations des éditeurs nationaux et des ONG de la liberté de la presse internationales,



Lire l'article complet