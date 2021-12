« Congo Hold-Up », une chance pour la lutte contre la corruption

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’ancien président Joseph Kabila s’exprime lors du discours sur l’état de la nation à l’Assemblée nationale à Kinshasa, République démocratique du Congo, archive, 19 juillet 2018. © 2018 AP Photo/John Bompengo La semaine dernière, les autorités en République démocratique du Congo ont confirmé avoir ouvert une enquête suite aux allégations de grande corruption rapportées par un consortium de médias et d’organisations internationales. Des enquêteurs de 18 pays, travaillant avec 19 médias et 5 organisations non-gouvernementales, ont planché pendant des mois sur une…



