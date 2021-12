Le Pakistan impose un nouveau système de censure au prétexte de protéger les journalistes

par DBastard

ActualitésLe Parlement fédéral pakistanais vient d’adopter une loi sur la protection des journalistes qui comporte un article extrêmement flou sur une soi-disant “conduite” que ces derniers devraient adopter. Reporters sans frontières (RSF) condamne cette disposition intolérable, qui revient à officialiser censure et intimidation, et demande au gouvernement de revoir sa copie au plus vite.Le diable se cache dans les détails.



