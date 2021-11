Hong Kong : détenu depuis un an, le fondateur d’Apple Daily, Jimmy Lai, risque la prison à vie

par hytang

ActualitésCela fait désormais un an que Jimmy Lai, fondateur du quotidien hongkongais Apple Daily et lauréat du prix RSF pour la liberté de la presse 2020, est détenu et risque la prison à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par la régime chinois. Reporters sans frontières (RSF) appelle à sa libération immédiate.



