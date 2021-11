Alliée à trois organisations, RSF interpelle l’industriel Thalès sur son soutien indirect à la junte birmane

par DBastard

ActualitésReporters sans frontières (RSF), alliée à trois autres organisations - Info Birmanie (IB), Justice For Myanmar (JFM) et Sherpa - dénonce des cas d’exportations de technologies militaires effectuées par l’industriel français Thalès à un intermédiaire indien partenaire de la junte birmane, qui auraient été réalisées en violation des mesures restrictives imposées par l’UE après le coup d’État de février 2021 en Birmanie. Les ONG appellent Thalès à cesser ces exportations, et demandent aux autorités françaises de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser ce partenariat et adopter…



