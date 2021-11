Les méta-organisations, une clé pour une économie plus durable ?

par Anne Albert-Cromarias, Enseignant-chercheur HDR, management stratégique, Groupe ESC Clermont

Emilie Bargues, Enseignant-chercheur en Sciences de gestion, Groupe ESC Clermont

Selon la recherche, une organisation constituée d’autres organisations, et non d’individus, pèse davantage sur son environnement et comble ainsi des vides laissés par le marché.



