République centrafricaine : Il faut immédiatement placer en détention un suspect accusé de crimes de guerre

par Human Rights Watch

Click to expand Image Hassan Bouba Ali (à droite) et Ali Darassa (au centre), entourés d'autres dirigeants de l'UPC, lors d'une réunion tenue à la base de ce groupe armé à Alindao, en République centrafricaine, en octobre 2017. © 2017 Alexis Huguet (Nairobi) - Le gouvernement de la République centrafricaine devrait coordonner ses efforts avec les forces de maintien de la paix des Nations Unies pour s’assurer que le suspect accusé de crimes de guerre Hassan Bouba, qui a été remis en liberté au mépris des décisions de justice et escorté chez lui par des gendarmes centrafricains le 26 novembre…



Lire l'article complet