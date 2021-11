Ondes gravitationnelles : le chant silencieux des trous noirs

par José Luis Jaramillo, Professeur des Universités, Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB), Université de Bourgogne – UBFC

Les trous noirs dansent, et quand ils dansent, ils le font en couple. C’est d’ailleurs la norme dans l’Univers : la plupart des étoiles évoluent dans des systèmes dits binaires, formés par deux objets orbitant l’un autour l’autre.



Non seulement ils dansent, mais tandis qu’ils dansent, les trous noirs chantent également. Ce chant un peu singulier ne prend ni la forme d’un son, de la lumière, ni d’autres ondes électromagnétiques. C’est néanmoins bien un rayonnement avec ses rythmes, ses tons et ses harmoniques, même sa mélodie et ses différentes « voix »…



Un véritable chant,…



Lire l'article complet