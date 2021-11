Maroc : Un journaliste emprisonné après un procès inique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Défenseurs de Omar Radi devant le tribunal de Casablanca, Maroc, Septembre 2020. © 2020 AP Photo/Abdeljalil Bounhar (New York) – Le journaliste d’investigation marocain Omar Radi a été condamné à six ans de prison pour espionnage et viol au terme d’un procès inéquitable, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui après un examen minutieux de l’affaire. Une audience d’appel est prévue le 25 novembre 2021. Radi, qui subit un harcèlement d’État de longue date, réfute toutes les accusations portées contre lui. Son procès face au tribunal de première instance de Casablanca…



Lire l'article complet