République centrafricaine : Un ministre inculpé pour atrocités

par Human Rights Watch

Click to expand Image Hassan Bouba Ali (à droite) et Ali Darassa (au centre), entourés d'autres dirigeants de l'UPC, lors d'une réunion tenue à la base de ce groupe armé à Alindao, en République centrafricaine, en octobre 2017. © 2017 Alexis Huguet (Nairobi) – La Cour pénale spéciale (CPS) de la République centrafricaine a arrêté et inculpé un ministre du gouvernement pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, permettant au pays de franchir une étape importante en matière de justice, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Une audience de placement en détention du ministre et…



Lire l'article complet