Nelly : « Est-ce que c'est la testostérone qui fait que les hommes ont plus de force que les femmes ? »

par Catherine Vidal, Neurobiologiste, membre du Comité d’éthique de l’Inserm, Inserm

La testostérone est une hormone produite à fois chez les hommes et les femmes. Les hommes en produisent plus, mais cela ne signifie pas forcément qu’ils sont toujours plus forts que les femmes.



