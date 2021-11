Bélarus : 6 mois après l’arrestation de Raman Pratassevitch, “l’extrémisme” est devenu l’arme maîtresse du régime contre les médias

par jcavelier

ActualitésL’ex-rédacteur en chef d’une chaîne Telegram labellisée “extrémiste”, arrêté après le détournement d’un vol de Ryanair, attend toujours son procès, dans un lieu tenu secret. Reporters sans frontières (RSF) demande sa libération immédiate et dénonce les poursuites judiciaires de plus en plus fréquentes pour “extrémisme” contre les médias et les journalistes.Six mois après son arrestation spectaculai



Lire l'article complet