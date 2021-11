L’intérêt croissant de la Chine pour Madagascar

Si la relation entre la République populaire de Chine et Madagascar est ancienne, elle s’est rapidement développée au cours de ces dernières années, pour des raisons à la fois économiques et stratégiques. En 1958 , un Consulat général de la République populaire de Chine a été ouvert à Tananarive, avant d’être élevé au rang d’ambassade en 1960. Un premier accord commercial verra le jour en 1963, suivi d’un épanouissement relatif des échanges bilatéraux. Les deux pays ont plus récemment (2017) établi…