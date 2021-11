UA : Défendre les normes africaines en matière de droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le logo de l'Union africaine, visible sur la grille située devant le siège de l'UA à Addis-Abeba, en Éthiopie. © 2021 Reuters/Tiksa Negeri (Dakar) - Les États membres de l’Union africaine devraient aborder d’urgence les crises croissantes des droits humains et de la démocratie qui touchent le continent, notamment en Éthiopie, lors de la session de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) qui débutera le 15 novembre 2021, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les États devraient également s’engager à soutenir cette Commission. La 69ème…



