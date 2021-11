Bloqués à la frontière entre le Bélarus et la Pologne

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrants attendaient dans l’extrême ouest du Bélarus, dans l’espoir de pouvoir traverser la frontière avec la Pologne, le 10 novembre 2021. © 2021 Stringer/Anadolu Agency via Getty Images « Meurs ici, ou va en Pologne. » Tel le « choix » qu'a récemment donné un garde-frontière biélorusse à un Syrien kurde, qui me décrivait ses horribles expériences à la frontière entre le Bélarus et la Pologne. Il avait supplié le garde-frontière de l’autoriser à retraverser la frontière afin qu’il puisse se rendre à Minsk, la capitale de la Pologne. Il avait déjà pu traverser…



Lire l'article complet