8 personnalités rejoignent Angel Gurria et Shoshana Zuboff pour créer l’Observatoire international sur l’information et la démocratie

par paulinea

ActualitésA l’occasion du Forum de Paris sur la Paix, le Forum sur l’information et la démocratie annonce 8 nouveaux membres du groupe de préfiguration de l’Observatoire sur l’information et la démocratie, co-présidé par Shoshana Zuboff et Angel Gurria. Parmi eux, Maria Ressa, prix Nobel de la Paix 2021.Le groupe de préfiguration de l’Observatoire international sur l’information et la démocratie sera dirigé par un comité de pilotage, dont la liste des membres vient d’être annoncée lors d’un événem



