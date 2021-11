« Une jeunesse, des jeunesses » : des diplômes pour imaginer l’avenir ?

par Jean-François Giret, Professeur en sciences de l'éducation, directeur de l'IREDU, Université Bourgogne Franche-Comté (UBFC)

Aurélie Djavadi, Cheffe de rubrique Education, The Conversation France

On répète aux jeunes que le marché de l’emploi est compétitif et que, sans un bon bagage, ils peineront à s’y faire une place. Mais, eux, quel regard portent-ils sur les diplômes et la formation ?



