En images : accès, usages, intelligence artificielle, les trois fractures numériques

par Fabrice Le Guel, Economiste, Université Paris-Saclay

Une « fracture numérique » peut être définie comme un écart, à une période donnée, entre deux types de populations : ceux qui ont accès à la « société de l’information » et ceux qui n’y ont pas accès.



C’est dans ce sens que l’on parle d’une fracture car on considère que l’accès à l’information via des réseaux numériques (et désormais, avec la venue de la 5G et l’Internet des objets) est un facteur clé de croissance économique et de compétitivité dans nos sociétés contemporaines.

La fracture de premier niveau : l’accès

Initialement, la fracture numérique relevait…



Lire l'article complet