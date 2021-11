Éthiopie : Le blocage de l’aide au Tigré nuit aux victimes de viols

par Human Rights Watch

Le blocage par le gouvernement éthiopien de l’aide humanitaire, combiné à la destruction des établissements sanitaires dans la région du nord du Tigré, empêche les victimes de violences sexuelles d’obtenir des soins après un viol. Le siège imposé de fait au Tigré par le gouvernement depuis juin victimise doublement les survivantes en leur déniant un soutien médical et psychosocial crucial. L’Union africaine, l’ONU et les donateurs internationaux devraient soutenir l’ouverture d’une enquête internationale et faire pression sur toutes les parties au conflit du Tigré, pour qu’elles mettent fin aux…



Lire l'article complet