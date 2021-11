Le cours d’éducation à la citoyenneté doit enseigner l’essentiel : la démocratie et l'État de droit

par Frédérick Guillaume Dufour, Professeur en sociologie politique, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Le cours d’éducation à la citoyenneté devrait être exempt de sentimentalisme et viser à transmettre des savoirs, des méthodes et des compétences sur la pratique de la démocratie et de l’État de droit.



