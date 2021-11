J’ai été invité à célébrer la fête nationale espagnole au Salvador. Voici ma réponse.

par Cyrine Alaya

« Jour de l’hispanité », « Jour de la race » et, depuis 1987, « Fête nationale espagnole » : c'est une moquerie et une insulte envers les peuples autochtones et afro-descendants.



