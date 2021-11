Singapour : Stopper l'exécution d'un homme qui présente un handicap intellectuel

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une activiste tenait une photo de Nagaenthran Dharmalingam, un homme malaisien condamné à mort à Singapour, lors d’un rassemblement près du Parlement à Kuala Lumpur, en Malaisie le 3 novembre 2021. Elle tenait aussi une photo agrandie d’un code QR pouvant être scanné afin d’obtenir un lien web vers un mémorandum sur cette affaire. © 2021 Mohd Rasfan/AFP via Getty Images (New York, le 5 novembre 2021) – Les autorités singapouriennes devraient empêcher l'exécution prévue d'un homme qui présente un handicap intellectuel, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. L’exécution…



