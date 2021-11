Davantage de femmes juges devraient siéger à la Cour internationale de justice

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des juges sont photographiés lors du deuxième jour d'audience dans l'affaire opposant la Gambie au Myanmar à la Cour internationale de justice de La Haye, aux Pays-Bas, le 11 décembre 2019. © 2019 AP Photo/Peter Dejong Qu’est-ce qui a 76 ans et compte 3,7% de femmes ? Cela sonne comme une blague, non ? Mais ce n’est pas drôle du tout, surtout quand il s’agit d’un organe judiciaire international. La Cour internationale de justice (CIJ), principal organe judiciaire des Nations Unies, n’a compté que quatre femmes juges au cours de son histoire. Les 105 autres juges…



Lire l'article complet