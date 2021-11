Suspension de journaux au Togo : des sanctions “disproportionnées et arbitraires” (RSF)

par assistante Afrique

ActualitésReporters sans frontières (RSF) demande à la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) de lever les suspensions disproportionnées et arbitraires de deux publications.Le bimensuel togolais La Symphonie ne paraîtra plus pendant deux mois.



