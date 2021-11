Des données satellite laissent craindre que l’armée du Myanmar n’incendie des villes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Image satellite de la ville de Thantlang (État de Chin) dans le nord-ouest du Myanmar, enregistrée le 29 octobre 2021. Les carrés de couleur orange et rouges dénotent des anomalies thermiques : de très fortes chaleurs due à des incendies dans ces zones. © 2021 NASA FIRMS De nouvelles données satellite analysées par Human Rights Watch corroborent des photos et des vidéos diffusées en provenance de l’État de Chin, au Myanmar, montrant des villes à nouveau en feu. Human Rights Watch a examiné des anomalies thermiques collectées par un capteur satellite environnemental…



Lire l'article complet