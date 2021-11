Les bourses sont-elles vraiment devenues plus respectueuses de l’environnement ?

La crise financière de 2008 a eu un impact majeur sur le comportement des bourses dans le monde. Les places financières – accusées d’être responsables du krach – ont souffert d’une crise d’éthique et de confiance des investisseurs, ce qui les a obligées à tenter d’améliorer leur image et leur conduite des affaires.Au cours de la même période, on a assisté à une prise de conscience croissante de l’importance de la durabilité et du rôle des entreprises dans la protection de l’environnement,…