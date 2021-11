À Gaza, une jeune femme conteste l'interdiction de voyager imposée par son père

par Human Rights Watch

Click to expand Image Ces jeunes femmes manifestaient dans la ville de Gaza, le 16 février 2021, contre la décision du Conseil judiciaire suprême de Gaza d’interdire aux femmes non mariées de voyager sans l’autorisation d’un « tuteur masculin ». © 2021 AP Photo/Adel Hana Le 3 novembre, un tribunal de Gaza examinera la demande d'Afaf al-Najar, une jeune femme de 19 ans, de lever une interdiction de voyager imposée par son père. Elle a déclaré à Human Rights Watch que le 21 septembre, des agents frontaliers palestiniens au point de passage de Rafah, situé entre Gaza et l'Égypte, l'avaient…



Lire l'article complet