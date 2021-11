Le journaliste philippin Orlando Dinoy sauvagement assassiné à son domicile

par DBastard

ActualitésBasé sur l’île de Mindanao, dans le sud de l'archipel philippin, le reporter a été la cible d’une expédition meurtrière préméditée. Reporters sans frontières (RSF) demande aux autorités philippines de faire toute la lumière sur ce crime atroce et d’examiner en priorité l’hypothèse d’un assassinat en lien avec son travail.Touché de six balles dans la poitrine et l’abdomen, il est mort sur le coup.



