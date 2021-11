Détruire des fusées pour protéger la Terre

On assimile souvent le missile V2 de la Seconde Guerre mondiale à la première fusée opérationnelle. Depuis, si l’objectif des fusées est devenu plus glorieux, les lanceurs (appellation technique des fusées) restent des objets dangereux : ils sont par nature instables et chargés de carburant pour pouvoir s’échapper de la gravité terrestre. La « sauvegarde vol » est le métier qui consiste à protéger les environs du site de lancement en faisant par exemple exploser le lanceur s’il dévie de la trajectoire…