La crise climatique est une crise des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un incendie de forêt ravageait une zone de Santo Antonio do Matupi, dans le sud de l'État d'Amazonas, au Brésil, le 27 août 2019. © 2019 Associated Press Alors que les dirigeants mondiaux se réunissent cette semaine à Glasgow pour la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), jamais les enjeux n’ont paru plus importants. Qu’il s’agisse de forêts en feu, de villes surchauffées lors de canicules, de terres agricoles desséchées ou de littoraux dévastés par les tempêtes, la crise climatique fait de plus en plus de ravages sur les vies et les…



Lire l'article complet