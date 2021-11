Ouverture d’un tribunal à La Haye pour rendre justice aux journalistes assassinés

par paulinea

ActualitésDans un effort sans précédent pour rendre justice aux journalistes assassinés, trois des plus grands groupes de défense de la liberté de la presse ont lancé un Tribunal des peuples visant à responsabiliser les gouvernements. Le Tribunal, une forme de justice d’opinion, repose sur des enquêtes et des analyses juridiques expertes d’affaires spécifiques relatives à trois pays. L’ouverture de ce tribunal aura lieu à La Haye le 2 novembre. Des médias internationaux et des juristes spécialisés y assisteront.



