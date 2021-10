L’indicateur de climat des affaires indique un plus haut historique

Lire l'article complet © La Conversation -

Ces derniers mois, le niveau de confiance des entreprises augmente à nouveau en France pour atteindre 70, contre 64 au trimestre précédent et 56 en début d’année sur une échelle de zéro à cent. Ce niveau est le plus haut observé depuis 2005 et le lancement de l’ enquête trimestrielle que nous menons conjointement avec Duke University. Il traduit l’accélération de la croissance et le rattrapage d’activité à la suite de la crise du Covid-19.