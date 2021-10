Cet article est publié dans le cadre de la Fête de la science, qui a lieu du 1au 11 octobre 2021 en métropole et du 5 au 15 novembre 2021 en outre-mer et à l’international, et dont The Conversation France est partenaire. Cette édition a pour thème : « Eureka ! L’émotion de la découverte ». Retrouvez tous les événements de votre région sur le site Fetedelascience.fr Nous naissons, nous vivons, nous nous aimons et nous mourrons sur cette planète Terre, que l’on assimile à une boule. C’est notre…