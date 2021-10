RSF réclame la libération du journaliste Roland Carreño incarcéré arbitrairement depuis 1 an au Venezuela

par stagiaire-ameriques

ActualitésReporters sans frontières (RSF) demande la libération immédiate du journaliste Roland Carreño, emprisonné illégalement depuis un an à Caracas pour des charges aberrantes et inventées de toute pièce.Ce mardi 26 octobre 2021 marque le triste premier anniversaire de la détention de Roland Carreño, ancien journaliste du quotidien El Nacional et collaborateur des chaînes



