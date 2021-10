Soudan : La prise de pouvoir par l’armée menace les droits

par Human Rights Watch

(Nairobi, le 26 octobre 2021) – Les chefs militaires ayant saisi le pouvoir au Soudan le 25 octobre devraient respecter et protéger les droits de tous les citoyens, y compris le droit à la vie et le droit de manifester pacifiquement, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Ces chefs militaires, qui ont dissous le gouvernement de transition et imposé l'état d'urgence, devraient s'abstenir de tout usage injustifié et disproportionné de la force, libérer immédiatement les dirigeants politiques et autres personnes qui ont été détenues arbitrairement, et rétablir les communications qui ont été suspendues.…



