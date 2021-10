Afghanistan : Vague d’attaques de l'ISKP contre des chiites

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des proches de victimes et des résidents locaux de Kandahar, en Afghanistan, creusaient une fosse commune le 16 octobre 2021, pour y enterrer les victimes d'un attentat-suicide commis la veille par l'État islamique de la province du Khorasan (ISKP) contre une mosquée chiite, durant les prières du vendredi. © 2021 AP Photo/Sidiqullah Khan (New York, le 25 octobre 2021) – En Afghanistan, l’État islamique de la province du Khorasan (ISKP), un groupe armé affilié à l'État islamique (EI), mène contre la minorité religieuse chiite des attentats à la bombe et d'autres attaques…



Lire l'article complet