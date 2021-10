Un témoignage des pratiques magiques de l'Antiquité : la tablette de malédiction de Tongres

par Alain Delattre, Professeur de papyrologie et d'épigraphie grecque, Université Libre de Bruxelles (ULB)

Sur cette feuille de plomb, des dessins et des textes en grec et en latin ont été incisés avec une pointe de métal : ce sont des formules magiques destinées à nuire à un certain Gaius Julius Viator.



