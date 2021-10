Brésil : un député accusé de la séquestration, l’enlèvement et la torture d’un journaliste dans l’État du Roraima

par stagiaire-ameriques

ActualitésReporters sans frontières (RSF) se félicite des avancées dans l’enquête sur le kidnapping et la torture du journaliste Romano dos Anjos, ayant abouti à l’arrestation du député Jalser Renier. La justice doit désormais établir clairement la chaîne de responsabilités dans cette affaire consternante et prononcer des sanctions exemplaires contre les auteurs des faits. Le 1er octobre 2021, Jalser Renier, député de l’État du Roraima (nord du Brésil) a été formellement accusé d’être le commanditaire de l’enlèvement et de la torture du journaliste Romano dos



