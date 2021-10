Myanmar : Le nombre de libérations de prisonniers est loin de répondre aux attentes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des détenus libérés de la prison d'Insein descendaient d’un bus à Yangon, au Myanmar, le 19 octobre 2021, après l’annonce par le gouvernement d’une mesure concernant la libération de nombreux prisonniers. © 2021 AP Photo (Bangkok) – Les libérations de prisonniers consenties récemment par la junte du Myanmar sont d’envergure limitée et ne concordent pas avec un changement plus large au sein de l’armée en matière de respect des droits humains, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Le 18 octobre 2021, la junte qui constitue le Conseil administratif d’État a annoncé…



Lire l'article complet