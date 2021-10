La surmortalité des jeunes adultes : un trait naturel ?

par Carlo Giovanni Camarda, Docteur, spécialiste des méthodes de prévision (mortalité, longévité, etc.), Institut National d'Études Démographiques (INED)

Adrien Remund, Docteur, spécialiste des migrations et en démographie historique, University of Groningen

Timothy Riffe, Docteur, spécialiste en santé des populations, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

Partagez cet article