Les cimetières sont aussi des lieux de vie

par Eric Sergent, Doctorant en histoire de l'art des XIXe-XXe siècles, Université Lumière Lyon 2

Aussi étranges que familiers, synonymes d’épouvante ou de fantasme, les cimetières sont l’endroit où se mêlent flâneurs et endeuillés, anonymes et personnalités connues, flore et animaux sauvages.



