RDC : la maison d’un journaliste incendiée par des miliciens

par assistante Afrique

ActualitésLes journalistes qui travaillent dans les provinces de l’Est du pays, en proie à des massacres et des exactions à répétition, doivent faire face à un contexte sécuritaire extrêmement dégradé. Reporters sans frontières (RSF) demandent aux autorités militaires qui dirigent la province de l’Ituri de tout mettre en œuvre pour que les auteurs de l’incendie criminel et ciblé ayant ravagé la maison d’un journaliste soient identifiés et traduits en justice.



Lire l'article complet