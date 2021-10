Pologne : Un an plus tard, la décision sur l'avortement continue de nuire aux femmes

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une manifestation contre la loi polonaise sur l'avortement, tenue à Wroclaw, en Pologne, le 17 mars 2021. De nombreuses manifestations de ce type ont été tenues dans le cadre du mouvement « Strajk Kobiet » (« Grève des femmes »). © 2021 Krzysztof Zatycki/NurPhoto via AP (Bruxelles, le 19 octobre 2021) – Les femmes et les filles enceintes en Pologne ont été confrontées à des obstacles extrêmes pour accéder à des avortements légaux au cours de l'année qui s’est écoulée depuis qu'une décision du Tribunal constitutionnel a pratiquement interdit l'avortement légal, ont…



