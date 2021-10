Manon : « Qui a découvert le Big Bang ? »

par Yaël Nazé, Astronome FNRS à l'Institut d'astrophysique et de géophysique, Université de Liège

Le Big Bang est une théorie scientifique basée sur l’observation que l’univers est en expansion, et que si on remonte dans le temps il devait être extrêmement petit et dense.



