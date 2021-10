La réalité virtuelle pourrait aider à traiter les troubles sexuels

par David Lafortune, Professor, Department of sexology, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Éliane Dussault, Ph.D. candidate in sexology, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Valerie A. Lapointe, PhD student in psychology, Université du Québec à Montréal (UQAM)

Partagez cet article