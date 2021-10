La dénégation par le ministre français de l’Intérieur des abus policiers contre les migrants se heurte aux faits

par Human Rights Watch

Click to expand Image Gérald Darmanin s'adresse aux policiers au sujet de leur travail dans le domaine de l'immigration irrégulière, le 9 octobre 2021 près de Calais, en France. © 2021 Louis Witter/Le Pictorium/Cover Images/AP Images Deux jours après la publication, le 7 octobre, d’un rapport de Human Rights Watch documentant le traitement dégradant infligés aux migrants par les autorités françaises dans et autour de Calais, Gérald Darmanin a publiquement réfuté les conclusions du rapport déclarant qu’il s’agissait « manifestement de mensonges ». « Pas un policier et pas un gendarme sur…



Lire l'article complet