En Indonésie, la plus grande organisation islamique du monde promeut un islam modéré

par Ahmet T. Kuru, Porteous Professor of Political Science, San Diego State University

En Indonésie, Nahdlatul Ulama est la plus grande organisation islamique du monde avec plus de 90 millions de membres. Depuis 2014, elle promeut un islam modéré et ouvert à la pluralité religieuse.



